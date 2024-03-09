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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:55

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Türkmen, sosyal medyada gündem oldu. Selin Türkmen'in hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Selin Türkmen'in takipçileri yaşını merak etti. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in hayatı hakkında merak edilenler ve yaşı…

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, sosyal medyaya damga vurdu. Magazin gündemi Selin Türkmen'i konuşuyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Selin Türkmen'in hayatı merak konusu oldu…

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu. Ünlü ismin gerçek doğum tarihini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Selin Türkmen'in yaşı bazı internet sitelerinde 44 olarak görülmüştü. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin gerçek doğum tarihini araştırmaya başladı. Selin Türkmen ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir yanlışlık olduğunu açıklamıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, hesabında Kızılcık Şerbeti'ni paylaşarak altına Selin Türkmen ile ilgili: "Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!" notunu düşmüştü. Hal böyle olunca kişiler arama motorlarında Türkmen'in gerçek doğum tarihini araştırmaya başlamıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen sosyal medyaya damga vurdu! Herkes onu konuşuyor hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Selin Türkmen sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "1 Ağustos 2000 doğumluyum. 24 yaşındayım. İsim benzerliği nedeniyle arama motorunda hata olmuş" demişti.

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