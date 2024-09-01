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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:28

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!

25 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni aşkıyla Mardin'de görüntülendi. Aşkın belgeleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, aradığı aşkı sonunda buldu. Gönlünü Ata Ayyıldız'a kaptırdı. Sıla Türkoğlu yeni aşkı Ata Ayyıldız ile Mardin'de bir düğünde böyle görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' rolü ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu özel hayatıyla da mercek altında.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!

Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu bu kez gönlünü bir işletmeciye kaptırdı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!

Sıla Türkoğlu işletmeci Ata Ayyıldız ile ilk kez böyle görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!

Çifte kumrular Mardin'de bir düğünde görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!

İşletmeci olduğu bilinen Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile bir beraberlik yaşamıştı.

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