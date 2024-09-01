Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
13:28
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı!
25 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni aşkıyla Mardin'de görüntülendi. Aşkın belgeleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, aradığı aşkı sonunda buldu. Gönlünü Ata Ayyıldız'a kaptırdı. Sıla Türkoğlu yeni aşkı Ata Ayyıldız ile Mardin'de bir düğünde böyle görüntülendi.