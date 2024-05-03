Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
14:06
Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı meğer usta oyuncunun oğluymuş... 44 yaşındaki Kaan Taşaner annesiyle aynı dizideymiş!
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna son olarak Kaan Taşaner de katıldı. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu. Sosyal medyanın konuştuğu Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaan Taşaner ve annesi meğer aynı dizideymiş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in oyuncu annesi...