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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:33

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusu ve oyunculuk performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Nursema rolünü oynayan Ceren Karakoç, performansının ardından özel hayatıyla da gündem oldu. Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle son günlerde adından söz ettiren Ceren Karakoç'un 10 yıldır evli olduğu eşi rol arkadaşı çıktı. Ceren Karakoç başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncu kocasıyla paylaşım yaptı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema karakteriyle dikkat çeken ismi oyuncu Ceren Karakoç hakkındaki gerçekle şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Dizide mücadeleci ruhuyla dikkat çeken ve ne olursa olsun aşkının peşinden giden Nursema karakteri, Ceren Yalazoğlu'nun oyunculuğuyla hayat buluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Sergilediği performans ile izleyicilerden tam not alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

40 yaşındaki ünlü oyuncunun yaşamı ve kariyerinin yanı sıra özel hayatı da mercek altına alındı.

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