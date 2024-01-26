Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:33
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç kocasıyla böyle poz verdi! Görenler şaşırdı meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...
Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusu ve oyunculuk performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Nursema rolünü oynayan Ceren Karakoç, performansının ardından özel hayatıyla da gündem oldu. Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle son günlerde adından söz ettiren Ceren Karakoç'un 10 yıldır evli olduğu eşi rol arkadaşı çıktı. Ceren Karakoç başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncu kocasıyla paylaşım yaptı.