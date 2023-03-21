Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:23

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Özellikle dizide Umut karakteriyle imkansız aşk yaşayan Nursema karakterine can veren Ceren Yalazoğlu, sosyal medyada çok konuşuluyor. Nursema'nın dizide imam nikahıyla zorla evlendirildiği gece eşi tarafından camdan atılması tepki toplamıştı. Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak konusu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi kendisinden de ünlüymüş.