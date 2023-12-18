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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısından aşk pozu...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:36

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısından aşk pozu...

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısından aşk pozu...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısından aşk pozu...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısından aşk pozu...

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısından aşk pozu...

Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık güzel eşine bakın! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısından aşk pozu...

Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı...

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