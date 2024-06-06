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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:58

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer Ünal'ı Barış Kılıç'ın mezuniyet gururu... Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Kılıç'ın13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu'yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşadı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer Ünal'ı Barış Kılıç dün akşam mezuniyet gururu yaşadı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!

Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!

Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

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