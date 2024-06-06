Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:58
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın mutlu günü! Güzel eşi ve yakışıklı oğulları ilgi odağı oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer Ünal'ı Barış Kılıç'ın mezuniyet gururu... Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Kılıç'ın13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu'yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşadı.