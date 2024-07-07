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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Pinko Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 13:25

Kızılcık Şerbeti'nin Pinko Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Sibel Taşçıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek ise hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Son olarak eşi ile tatil pozlarını paylaşan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim...

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, nam-ı diğer Pinko dizideki performansıyla adından söz ettirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizide her karakter ayrı konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

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