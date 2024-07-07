Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası tanıdık çıktı! Eşi ile tatil pozlarına bakın...

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, nam-ı diğer Pinko dizideki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizide her karakter ayrı konuşuluyor. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un efsane karakteri Vartolu'nun akrabası çıktı. 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren Sibel Taşçıoğlu'nun eşi, Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olarak biliniyor. Son olarak eşi ile tatil pozlarını paylaşan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'na takipçilerinden beğeni yağdı... Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir? 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. 47 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu, 2016 yılından beri Murat Kolçak Köstendil ile evlidir. İşte sizler için derleğimiz ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri... CEREN YALAZOĞLU CEREN YALAZOĞLU VE EŞİ OSMAN KARAKOÇ... CEREN YALAZOĞLU VE EŞİ OSMAN KARAKOÇ... CEREN YALAZOĞLU VE EŞİ OSMAN KARAKOÇ... CEREN YALAZOĞLU VE EŞİ OSMAN KARAKOÇ... CEREN YALAZOĞLU VE EŞİ OSMAN KARAKOÇ... 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