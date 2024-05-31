Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i olarak ekranlarda boy gösteren Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya gelmiş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmendir.