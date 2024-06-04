Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

Kurtlar Vadisi Pusu'da Cevher Ağa, Karadayı'da Turgut Ağa, Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Halil Paşa, Yasak Elma'da Sedai ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bahtiyar Memili hakkındak gerçek duyanları çok şaşırttı.