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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:51

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali heyecanla beklenirken oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterine hayat veren sevilen oyuncunun abisini de çok yakından tanıyoruz. Kızılcık Şerbeti'nin 'Zülkar'ı Bahtiyar Memili, ünlü oyuncu ile kardeş çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte Kızılcık Şerbeti Zülkar'ın gerçek hayattaki abisi

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

Kurtlar Vadisi Pusu'da Cevher Ağa, Karadayı'da Turgut Ağa, Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Halil Paşa, Yasak Elma'da Sedai ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bahtiyar Memili hakkındak gerçek duyanları çok şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?

Ekranların sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili, 19 Mart 1986 yılında Adana'da doğdu.

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Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

Annesinin ismi Emel, babasının ismi ise Nihat'tır. Kardeşi de sevilen oyuncu Necip Memili ve Özkan Memili'dir.

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

Muğla Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan oyuncu, İstanbul'a geldikten sonra oyunculuk ile ilgilenmeye başladı.

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!

Necip Memili ile Bahtiyar Memili'nin kardeş olduğunu birçok kişi bilmiyordu…

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