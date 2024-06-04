Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:51
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı sevilen oyuncunun kardeşi çıktı! Bunu birçok kişi bilmiyor!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali heyecanla beklenirken oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterine hayat veren sevilen oyuncunun abisini de çok yakından tanıyoruz. Kızılcık Şerbeti'nin 'Zülkar'ı Bahtiyar Memili, ünlü oyuncu ile kardeş çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte Kızılcık Şerbeti Zülkar'ın gerçek hayattaki abisi…