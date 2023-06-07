Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ''Annelik sana çok yakışacak''
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:48

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ''Annelik sana çok yakışacak''

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, şimdilerde 7,5 aylık hamile ve kızına kavuşmak için gün sayıyor. Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Enver'in paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ’’Annelik sana çok yakışacak’’

İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Enver'in paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ’’Annelik sana çok yakışacak’’

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ’’Annelik sana çok yakışacak’’

Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ’’Annelik sana çok yakışacak’’

Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ’’Annelik sana çok yakışacak’’

Enver, eşi Berkin Gökbudak'a karnı burnunda pozlar vermişti.

SON DAKİKA