Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:48

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver’den karnı bununda yeni pozlar! ''Annelik sana çok yakışacak''

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, şimdilerde 7,5 aylık hamile ve kızına kavuşmak için gün sayıyor. Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Enver'in paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.