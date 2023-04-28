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Haberler Galeri Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:18

Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutlamıştı. Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Güzel anne adayının doğal hali büyük beğeni topladı…

Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver’den yeni paylaşım!

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutlamıştı. 5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Güzel anne adayına beğeni yağdı.

Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver’den yeni paylaşım!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver’den yeni paylaşım!
Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor...
Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver’den yeni paylaşım!

Kendisi de 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan güzel oyuncunun, eşi Berkin Gökbudak ile konuşup aldığı ortak karar sonucu kızını İngiltere'de dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu.

Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver’den yeni paylaşım!

5 aylık hamile olan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak Londra dönüşü kameralara yakalanmıştı.

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