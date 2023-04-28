Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:18

Kızına kavuşmak için gün sayıyor! 5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutlamıştı. Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Güzel anne adayının doğal hali büyük beğeni topladı…