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Haberler Galeri Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:37

Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'yla 1997 yılında Paris'te dünyaevine girmişti. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliğinden 1998 yılında Zehra Çilingiroğlu dünyaya geldi. 2005 yılında yollarını ayıran çiftin kızları Zehra ise bugün bile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Zehra Çilingiroğlu anne ve babasıyle ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...

27 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir kafeden çıkarken kameralara yansıdı.

Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...

Annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu Zehra 7 yaşındayken yollarını ayırmıştı. Ancak ikili kızları Zehra konu olduğunda bir araya gelmekten de kaçınmıyor.

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Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızlarıyla birlikte vakit geçirirken ayrı ayrı da vakit geçirmeye devam ediyor.

Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...

ZEHRA ORTA YOLU BULDU

Bebek'te bir kafeden çıktığı esnada kameralara yansıyan Zehra Çilingiroğlu, "Bol bol golf oynuyorum. Golfü babamla oynuyoruz. Annemle ise tenis oynuyoruz" diyerek orta yolu bulduğunu ifade etti.

Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...

DOĞUM GÜNÜNÜ ANNE VE BABASIYLA BİRLİKTE KUTLAMIŞTI

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde de ailesiyle birlikte doğum gününü kutlamıştı.

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