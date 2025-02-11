Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:37
Kızları da anne ve babasının izinde! Hülya Avşar ve Kaya Çilğingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu orta yolu buldu! Ne korttan vazgeçti ne de sahadan...
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'yla 1997 yılında Paris'te dünyaevine girmişti. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliğinden 1998 yılında Zehra Çilingiroğlu dünyaya geldi. 2005 yılında yollarını ayıran çiftin kızları Zehra ise bugün bile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Zehra Çilingiroğlu anne ve babasıyle ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.