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Haberler Galeri Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın diline düştü...

aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! sosyal medyanın diline düştü...

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken '' lakaplı , katıldığı programda aslan yelesi peruğunu çıkarınca sosyal medyanın diline düştü. Ufak bir terzi dükkanında sökük dikerek mesleğe başlayan Murat Divandiler, 'Kobra Murat' oluş hikayesi oldukça dikkat çekici. Geçtiğimiz aylarda gelirini açıklayan Kobra Murat çok konuşulmuştu. Yeniden gündem olan Kobra Murat bu sefer aslan yelesi peruğu ile olay yarattı. Katıldığı canlı yayında peruğunu çıkaran Kobra Murat'ı görenlerin ağzı açık kaldı. İşte ...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 08:42
Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın diline düştü...

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken '' lakaplı , katıldığı programda aslan yelesi peruğunu çıkarınca sosyal medyanın diline düştü.

Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın diline düştü...

Ufak bir terzi dükkanında sökük dikerek mesleğe başlayan , '' oluş hikayesi oldukça dikkat çekici.

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Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın diline düştü...

Geçtiğimiz aylarda gelirini açıklayan çok konuşulmuştu.

Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın diline düştü...

Yeniden gündem olan bu sefer aslan yelesi peruğu ile olay yarattı. İşte ...

Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın diline düştü...

Eşiyle birlikte şarkı söyleyen 'ın bir anda kendisine ait olduğu sanılan saçlarının gerçek olmadığını göstermesi Lerzan Mutlu ve ekran karşısındaki şaşırttı.

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