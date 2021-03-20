Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyanın gündemine oturdu

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda aslan yelesi peruğunu çıkarınca sosyal medyanın diline düştü. Ufak bir terzi dükkanında sökük dikerek mesleğe başlayan Murat Divandiler, 'Kobra Murat' oluş hikayesi oldukça dikkat çekici. Geçtiğimiz aylarda gelirini açıklayan Kobra Murat çok konuşulmuştu. Yeniden gündem olan Kobra Murat bu sefer aslan yelesi peruğu ile olay yarattı. Katıldığı canlı yayında peruğunu çıkaran Kobra Murat'ı görenlerin ağzı açık kaldı. İşte Kobra Murat'ın peruksuz hali...