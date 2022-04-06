Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:46

Kobra Murat aslan yelesi peruğunu çıkarınca olay olmuştu! Kobra Murat'ın gençlik fotoğrafını gören inanamadı!

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda aslan yelesi peruğunu çıkarınca sosyal medyanın diline düşmüştü. Ufak bir terzi dükkanında sökük dikerek mesleğe başlayan Murat Divandiler, 'Kobra Murat' oluş hikayesi oldukça dikkat çekici. Gelirini açıklayan Kobra Murat serveti ile şaşırtmıştı. Aslan yelesi peruğunu çıkarınca olay olan Kobra Murat 'ın gençlik fotoğrafları görenleri şoke etti. Kobra Murat'ın eşi ile olan gençlik pozlarına adeta yorum yağdı. Kobra Murat'ın değişimi şaşırtırken, o olduğuna kimse inanamadı. İşte Kobra Murat'ın değişimi...