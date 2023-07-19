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Haberler Galeri Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:52

Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu!

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, mal varlığını açıklamıştı. Kobra Murat, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Kobra Murat, torununun 1. doğum günü için altın temalı bir kutlama düzenledi. Şarkıcı, torununa altından bebek arabası yaptırdı ve altın hediyelerle süsledi. Kobra Murat, bu anları Instagram hesabından paylaşarak torununa olan sevgisini gösterdi.

Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Son olarak Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, yaptığı altın yatırımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığı ve evindeki kasaların artık dolduğunu söyleyen şarkıcı, 1. yaşına basan torunu için doğum günü partisi verdi. Kobra Murat, partide torununu altınlara boğdu.

Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

"KOBRA MURAT'IN PRENSES TORUNU"

Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptırdı. Hediyeleriyle adından söz ettiren şarkıcı, taç, bilezik ve altınları da kurdeleye bağlayarak torununun boynuna taktı.

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Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Murat, Ceylin adındaki torununa altın kemer takmayı da ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü hayatın olsun dedem.

Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur... Şifa sultan maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!
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