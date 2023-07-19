Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:50
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
13:52
Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu!
Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, mal varlığını açıklamıştı. Kobra Murat, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Kobra Murat, torununun 1. doğum günü için altın temalı bir kutlama düzenledi. Şarkıcı, torununa altından bebek arabası yaptırdı ve altın hediyelerle süsledi. Kobra Murat, bu anları Instagram hesabından paylaşarak torununa olan sevgisini gösterdi.