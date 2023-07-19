Kobra Murat torununun doğum gününü altınlarla kutladı! Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Son olarak Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, yaptığı altın yatırımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığı ve evindeki kasaların artık dolduğunu söyleyen şarkıcı, 1. yaşına basan torunu için doğum günü partisi verdi. Kobra Murat, partide torununu altınlara boğdu.