Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:28
Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras'tan hüzne boğan paylaşım!
'Hadi Yüreğim' 'Bensiz Olsun' 'Arada Bir' 'Çocukları Düşün' şarkılarıyla 90'lara ve 2000'lere damga vuran sanatçı Fulden Uras, geçtiğimiz haftalarda baba acısıyla sarsılmıştı. Kayıp haberini sosyal medya hesabında paylaşan Uras, içini adeta takipçilerine dökmüştü. Yeni bir paylaşıma imza atan Fulden Uras'ın yazdıkları, sevenlerini derinden üzdü...