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Haberler Galeri Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras'tan hüzne boğan paylaşım!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:28

Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras'tan hüzne boğan paylaşım!

'Hadi Yüreğim' 'Bensiz Olsun' 'Arada Bir' 'Çocukları Düşün' şarkılarıyla 90'lara ve 2000'lere damga vuran sanatçı Fulden Uras, geçtiğimiz haftalarda baba acısıyla sarsılmıştı. Kayıp haberini sosyal medya hesabında paylaşan Uras, içini adeta takipçilerine dökmüştü. Yeni bir paylaşıma imza atan Fulden Uras'ın yazdıkları, sevenlerini derinden üzdü...

Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras’tan hüzne boğan paylaşım!

'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım' ve 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla tanınan Fulden Uras, sağlık sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelmişti.

Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras’tan hüzne boğan paylaşım!

Bu sefer babası Mutlu Otman'ın sağlığıyla yıkılan Fulden Uras, acı kaybını sosyal medyadan duyurmuştu.

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Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras’tan hüzne boğan paylaşım!

'BABACIĞIMI KAYBETTİK'

Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" notuyla paylaşmıştı.

Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras’tan hüzne boğan paylaşım!

Ünlü şarkıcı babasının vefat haberinden sadece 3 saat önce entübe edildiğini söylemişti.

Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras’tan hüzne boğan paylaşım!

Şarkıcının son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı.
Babasının fotoğrafını paylaşan Fulden Uras altına; "Kimbilir kaç sene sana sarılıp , gözlerine bakıp sana BABA diyemedim ben ama son 7 senedir neredeyse her gün mesajlaştık , konuştuk, dertleştik en acı günümde ( annemin vefatında ) elimi sen tuttun seni göremediğim onca sene uçtu gitti başka bir evde de olsan benim BABAM vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince bunu da atlatacaksın diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Seni çok özleyeceğim ben. Çok üşüyorum baba sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun olsun da bin kilometre uzakta olsun yeter ki nefes alsın …Güle güle babam ben seni çok sevdim Mekanın cennet olsun " notunu bıraktı.

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