Babasını kaybetti koca dünyada yalnız kaldı... Şarkıcı Fulden Uras’tan hüzne boğan paylaşım!

Şarkıcının son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı.

Babasının fotoğrafını paylaşan Fulden Uras altına; "Kimbilir kaç sene sana sarılıp , gözlerine bakıp sana BABA diyemedim ben ama son 7 senedir neredeyse her gün mesajlaştık , konuştuk, dertleştik en acı günümde ( annemin vefatında ) elimi sen tuttun seni göremediğim onca sene uçtu gitti başka bir evde de olsan benim BABAM vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince bunu da atlatacaksın diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Seni çok özleyeceğim ben. Çok üşüyorum baba sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun olsun da bin kilometre uzakta olsun yeter ki nefes alsın …Güle güle babam ben seni çok sevdim Mekanın cennet olsun " notunu bıraktı.

