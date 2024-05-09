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Haberler Galeri Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:43

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!

Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde hayat verdiği galerici Şahin karakteri ile gönüllere taht kuran Serkan Şengül şimdilerde çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin galasında ortaya çıkan ünlü oyuncu Serkan Şengül tam 65 kilo verdiğini açıkladı. Şengül son haliyle herkesi şaşırttı. Serkan Şengül adeta iğne ipliğe döndü. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı oyuncu Serkan Şengül…

Kolpaçino’nun galerici Şahin’i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!

TAM 65 KİLO VERDİ

Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinin sevilen karakterlerinden biri olan galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül şimdilerde bambaşka birine dönüştü…

Kolpaçino’nun galerici Şahin’i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu, çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filminin galasında ortaya çıkan Serkan Şengül tam 65 kilo verdiğini açıkladı.

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Kolpaçino’nun galerici Şahin’i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!

Serkan Şengül, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" açıklamasıyla dikkat çekti.

Kolpaçino’nun galerici Şahin’i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Kolpaçino’nun galerici Şahin’i Serkan Şengül iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!
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