Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
11:36
Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali...
Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş küçük bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu edinen Ayla filmi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmayı başardı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı. Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un son hali...