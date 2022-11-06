Giriş Tarihi: 06.11.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 07:30

Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in arkadaşlarıyla çıktığı Tahiti tatilinde ölmesinin yankıları sürüyor. Dilek Ertek'in tatile ismi bilinmeyen sevgilisiyle çıktığı iddia ediliyor. Dilek Ertek'in tatilde ölmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Dilek Ertek'in birlikte tatil yaptığı sevgilisinin gemi güvenliğine "Dilek kayıp" diye haber verdiği söyleniyor. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un ise cinayetten şüphelendiği iddia ediliyor. İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?