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Haberler Galeri Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?
Giriş Tarihi: 06.11.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 07:30

Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in arkadaşlarıyla çıktığı Tahiti tatilinde ölmesinin yankıları sürüyor. Dilek Ertek'in tatile ismi bilinmeyen sevgilisiyle çıktığı iddia ediliyor. Dilek Ertek'in tatilde ölmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Dilek Ertek'in birlikte tatil yaptığı sevgilisinin gemi güvenliğine "Dilek kayıp" diye haber verdiği söyleniyor. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un ise cinayetten şüphelendiği iddia ediliyor. İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

EVREN ABDULLAHOĞLU
Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek, Tahiti seyahati sırasında dengesini kaybedip cruise gemisinden denize düştü. Oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikoplerle Pasifik Okyanusu'nda annesinin cesedini arıyor. Öte yandan kazayla ilgili Tahiti'de soruşturma başlatıldığı, Atuk'un hukuki süreçle de yakından ilgilendiği öğrenildi

Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti.

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Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi.

Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

Korkunç iddia! Tahiti de denize düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

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