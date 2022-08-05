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Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen'den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 05.08.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 12:09

Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen'den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan üzen haber gelmişti. Fahriye Evcen ve oğlu koronavirüse yakalanmıştı. İstirahatte olan Evcen'den yeni poz geldi. İşte detaylar..

Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen’den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen’den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

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Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen’den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen’den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse yakalanan Fahriye Evcen’den yeni poz! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıklıkla söz ettiren ünlü çiftt son olarak Bodrum'da tatil yapıyordu.

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