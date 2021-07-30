Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 06:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 06:53

Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...

Covid 19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastane macerası yaşayan Gonca Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Gonca Vuslateri, sosyal medyaya da hızlı döndü. Son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Vuslateri'nin, imaj değişikliğine gittiği görüldü. Son haliyle herkesi şaşırtan güzel oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi. İşte Gonca Vuslateri'nin dikkat çeken yeni imajı...

Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...

Geçen aylarda koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, burnunu açması için içinde kekik yağı olan kaynar suyu üzerine dökerek talihsiz bir kaza yaşamıştı.

Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...

Belinden aşağısı ciddi şekilde yanan Vuslateri hemen hastaneye koşmuş, hem yanık hem de koronavirüs tedavisi görmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...

Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Vuslateri, zor günleri geride bıraktı. Oyuncu, şu sıralar yeni film projesi için sette ter döküyor.

Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu son olarak, sette çekilen fotoğrafını 1 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşarak yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.

Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...

Oyuncu bu gönderisine "Güzel bir filmin bitmesine az kaldı... Heyecan dorukta. Ben de taburenin doruğundayım. Çünkü plan arası... Çünkü set çok güzel..." mesajını yazdı.

SON DAKİKA