Giriş Tarihi: 30.07.2021 06:53Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 06:53
Kötü günleri geride bırakan Gonca Vuslateri'den radikal değişiklik! Gonca Vuslateri yeni imajını derin dekolteli paylaşımıyla duyurdu...
Covid 19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastane macerası yaşayan Gonca Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Gonca Vuslateri, sosyal medyaya da hızlı döndü. Son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Vuslateri'nin, imaj değişikliğine gittiği görüldü. Son haliyle herkesi şaşırtan güzel oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi. İşte Gonca Vuslateri'nin dikkat çeken yeni imajı...