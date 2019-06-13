Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti
Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti
Kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Kate Middleton aileye gelmeden önce nasıl bir görünüm sergilediği her zaman merak konusu olmuştur. Kıyafetlerindeki özen ve davranışlarıyla dikkat çeken Kate Middleton Prens William ile evlenmeden önce daha farklı bir görüntüsü vardı. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...
Giriş Tarihi: 13.06.2019
07:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019
14:23