Giriş Tarihi: 09.08.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
06:40
Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prens Firas bin Raad, yaz tatili için Türkiye'yi seçti! Prens, eşi Dana Firas ile önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinden denize girdi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ikili, uzun uzun deniz keyfi yaptı. Prens ve prensesin bu ziyaretleri, Bodrum'un dünya çapında bir kez daha adından söz ettirmesine vesile oldu.