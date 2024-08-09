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Haberler Galeri Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 06:40

Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prens Firas bin Raad, yaz tatili için Türkiye'yi seçti! Prens, eşi Dana Firas ile önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinden denize girdi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ikili, uzun uzun deniz keyfi yaptı. Prens ve prensesin bu ziyaretleri, Bodrum'un dünya çapında bir kez daha adından söz ettirmesine vesile oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!

Ürdün prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad, bu yaz tatilleri için Bodrum'u seçti.

Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!

Önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde denize giren kraliyet çifti, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

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Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!

Sıcak yaklaşımlarıyla tatilcilerin gözdesi olan ikili, yerel halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!

Tatil boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken Dana Firas ve eşi Prens Firas, Bodrum'un eşsiz güzellikleri karşısında büyülendi.

Kraliyet çifti Bodrum’da! Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın kuzeni Prens Firas bin Raad yaz tatili için Türkiye’yi seçti!

Prens ve prensesin tatili, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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