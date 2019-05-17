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  • Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Prens Harry'den önce bir kez evlenen Meghan Markle hakkında hazırlanan bir televizyon belgeseli Düşes'in Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatına ışık tutuyor. Dolayısıyla belgeselde Markle'ın ilk eşinden neden ayrıldığı konusuna da yer veriliyor. İşte Meghan Markle'ın önceki eşinden ayrılma sebebi...

Giriş Tarihi: 17.05.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 08:12
Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Prens Harry'den önce bir kez evlenen Meghan Markle hakkında hazırlanan bir televizyon belgeseli Düşes'in Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatına ışık tutuyor. Dolayısıyla belgeselde Markle'ın ilk eşinden neden ayrıldığı konusuna da yer veriliyor. İşte Meghan Markle'ın önceki eşinden ayrılma sebebi...

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

hakkında hazırlanan bir televizyon belgeseli, Düşes'in ile tanışmadan önceki hayatına ışık tutuyor. Dolayısıyla belgeselde Markle'ın ilk eşinden neden ayrıldığı konusuna da yer veriliyor.

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Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

hakkında hazırlanan belgesel, İngiltere kraliyet ailesinin gözde Düşes'inin ile tanışmadan önceki hayatına dair detaylar içeriyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

: Movies, Marriage & Motherhood adlı belgesel, 37 yaşındaki eski oyuncu, şimdiki Sussex Düşesi'nin eski eşinden ayrılma sebebini de ortaya koyuyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

Bir yıl önce tüm dünyanın canlı yayınla takip ettiği bir törenle evlenen ve 6 Mayıs'ta ilk bebeği Archie Harrison'ı dünyaya getiren Markle, 2011 yılında Hollywood yapımcısı olan Trevor Engelson'la evlenmiş, 2013'te de boşanmıştı.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

Çift, 2011'de Jamaika'da yaptıkları düğünle evlendikten sonra iki yıl boyunca ayrı şehirlerde yaşamıştı.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı

Geçen hafta sonu ABD'deki Chanel 5'te yayınlanan belgeselde konuşan gazeteci Ashley Pierson, 'ın oyunculuk kariyerinin, eski eşiyle ayrılmasına yol açtığını iddia etti.

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