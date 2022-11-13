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Haberler Galeri Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…
Giriş Tarihi: 13.11.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 08:07

Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Oyuncu Kubilay Aka, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Tören sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, "Güzel bir ödül töreniydi. Ödülümüzü verdik. Herkese de başarılar diliyorum. Çok yararlı işler yapmışlar. Böyle projelerin yanında olmak, bizim için de çok gurur verici. Gençlerle olmak, vakit geçirmek çok güzel bir duygu'' dedi. Geçtiğimiz günlerde fenomen Danla Bilic ile sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu, kısa bir süre önce ilişkisinin bittiğini söyledi. Aka, "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, kafamız uyuşmadığı için bitti. Denedik, olmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum'' dedi.

Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz eylül ayında el ele görüntülenmişti.

Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinin ardından soluğu aynı semtteki bir mekanda almış, baş başa eğlenmeye devam etmişti.

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Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Kısa süre sonra sürpriz aşkta yeni bir gelişme yaşandı.

Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Kubilay Aka'nın itirafı dikkat çekti.

Kubilay Aka ile Danla Bilic’in aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Ünlüler dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka da ödül verenler arasındaydı.

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