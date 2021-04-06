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Haberler Galeri Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:18

değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte ...

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak dizisinde görünen, ardından dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek 'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu. 'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen de beğeni topluyor. İşte ...

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak dizisinde görünen, ardından dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı.

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz , mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

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Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken 'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu.

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...

'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen 'in değişimi de beğeni topluyor. İşte ...

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! Kimse bunu beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...
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