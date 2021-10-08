"Küçük Gelin" dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz...

Set dünyasına çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimiyle büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren oyuncu, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek, Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi "Kardeşlerim" ile ekranlara döndü. Her hareketiyle ve paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Çağla Şimşek'ten son olarak kırmızı elbiseli bir poz geldi. Şimşek, paylaştığı kare ile övgüleri ve beğenileri topladı. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...