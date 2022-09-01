Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 11:48

‘Küçük Gelin’in bu hali bildiğiniz gibi değil! Ekranlarda büyüyen Çağla Şimşek dillere destan güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu!

Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Sektöre çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka' dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan Küçük Gelin Çağla Şimşek'in son hali...