Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi... 90’ların çocuk yıldızı Küçük Onur bakın ne halde! Küçük Onur’u tanımak imkansız!

Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...