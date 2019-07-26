Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi
Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi
Bir dönem televizyon ekranlarının vazgeçilmezi konumuna gelen Küçük İbo asıl adıyla İbrahim Halil Küçük, İmparator İbrahim Tatlıses'in şov programıyla şöhretin zirvesine ulaşmıştı. Küçük İbo o yıllarda fırtına gibi esmişti. Küçük Onur gibi 90'ların sonu 2000'lerin başında yıldızı parlayan Küçük İbo'nun albümleri yok satıyor çektiği diziler izleyenleri ekrana kilitliyordu. Çocuk yıldız da elbette zamana karşı duramadı ve büyüdü. Yıllar sonraki hali ise görenleri çok şaşırtıyor. Dönemin çocuk yıldızı şimdi 35 yaşında. Güçlü sesleriyle ünlü Şanlıurfa doğumlu olan Küçük İbo'nun son hali bakın nasıl!
Giriş Tarihi: 26.07.2019
09:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
10:13