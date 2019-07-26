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  • Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi

'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi

Bir dönem televizyon ekranlarının vazgeçilmezi konumuna gelen asıl adıyla İbrahim Halil Küçük, İmparator 'in şov programıyla şöhretin zirvesine ulaşmıştı. Küçük İbo o yıllarda fırtına gibi esmişti. Küçük Onur gibi 90'ların sonu 2000'lerin başında yıldızı parlayan Küçük İbo'nun albümleri yok satıyor çektiği diziler izleyenleri ekrana kilitliyordu. Çocuk yıldız da elbette zamana karşı duramadı ve büyüdü. Yıllar sonraki hali ise görenleri çok şaşırtıyor. Dönemin çocuk yıldızı şimdi 35 yaşında. Güçlü sesleriyle ünlü doğumlu olan Küçük İbo'nun son hali bakın nasıl!

Giriş Tarihi: 26.07.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 10:13
Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi

İşte ve bir döneme damga vuran çocuk yıldızların yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi

Önder Tekin

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Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi
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Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi

Garip filminin Fatoşu Ece Alton

Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi
Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi
Küçük İbo'nun son halini görenler inanamıyor! Yıllar sonra böyle görüntülendi

Yıldız Asyalı

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