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  • Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde

'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde

'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı! Küçük ibo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görüntülendiler. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 08:09
Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde

İşte ve diğer çocuk yıldızların yıllar içinde şaşırtan değişimi!

Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde

90'lı yıllarda Ayrı Dünyalar dizisiyle tanınan çocuk oyuncu İpek Tugay'a bir de şimdi bakın...

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Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde
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Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde
Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde
Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde
Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde

2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.

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