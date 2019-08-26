Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde
Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra bakın ne halde
Küçük Onur'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı! Küçük ibo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görüntülendiler. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor.
Giriş Tarihi: 26.08.2019
07:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019
08:09