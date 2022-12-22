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Haberler Galeri Kulağında tümör çıkan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…
Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:38

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…

79 yaşındaki usta sanatçı Filiz Akın'ın geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı. Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Son olarak ise Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Usta oyuncu geçtiğimiz cuma günü operasyon geçirdi. Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

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Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…

Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…

DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan; Filiz Akın daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…
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