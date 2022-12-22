Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:38
Kulağında tümör çıkan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi…
79 yaşındaki usta sanatçı Filiz Akın'ın geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı. Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Son olarak ise Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Usta oyuncu geçtiğimiz cuma günü operasyon geçirdi. Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.