HaberlerGaleriKüllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...
Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...
Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' ile müzikseverlerle buluşan Deniz Seki magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde hedefi olan 36 bedene ulaşan Deniz Seki adeta yeniden doğdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Deniz Seki son olarak derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile poz verdi. Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan Deniz Seki'nin son hali şarkıcı Hadise'ye benzetildi...
Giriş Tarihi: 20.03.2021
08:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
08:53
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