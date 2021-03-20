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Haberler Galeri Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

Küllerinden yeniden doğan son hali ile 'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' ile müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu kontrolünde hedefi olan 36 bedene ulaşan Deniz Seki adeta yeniden doğdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Deniz Seki son olarak ile poz verdi. Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı 'ye benzetildi...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 08:53
Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' ile müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor.

Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı.

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Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

Bu kez yaşam koçu kontrolünde hedefi olan 36 bedene ulaşan adeta yeniden doğdu.

Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan son olarak ile poz verdi.

Küllerinden yeniden doğan Deniz Seki son hali ile Hadise'ye benzetildi! Yüzündeki değişim dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlanıyor...

Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan 'nin son hali şarkıcı 'ye benzetildi...

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