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Haberler Galeri Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:40

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Türk sinemasındaki kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. Son olarak 2014 yılında ekranlarda gözüken Lale Belkıs'ın, yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Lale Belkıs aslında Türkiye'nin ilk milli mankenidir. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs canlandırdığı kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınmıştı.

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs.

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Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti.

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. 85 yaşındaki usta oyuncu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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