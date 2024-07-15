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Haberler Galeri Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor
Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:40

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Türk sinemasındaki kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. Son olarak 2014 yılında ekranlarda gözüken Lale Belkıs'ın, yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Lale Belkıs aslında Türkiye'nin ilk milli mankenidir. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs canlandırdığı kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınmıştı.

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs.

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Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti.

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. 85 yaşındaki usta oyuncu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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