Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:40
Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs 85 yaşında ortaya çıktı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor
Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Türk sinemasındaki kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı. Son olarak 2014 yılında ekranlarda gözüken Lale Belkıs'ın, yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…