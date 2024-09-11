Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:02
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi şöhreti bir kenara bıraktı tamamen maneviyata yöneldi! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın son hali!
Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi Çakır'ı canlandıran Fatma Büşra Ayaydın, altı sene önce her şeyi geride bırakıp tesettüre girdi. Geçtiğimiz aylarda bir Youtube programına katılan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme kararı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ayaydın'ın hayatı merak konusu olmuştu. Genç oyuncu Kurtlar Vadisi dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynamış, adını o dönem bu karakterle duyurmuştu. Fatma Büşra Ayaydın, daha sonra şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın son hali ve hayatına dair yaptığı dikkat çeken açıklamaları…