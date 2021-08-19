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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı
Giriş Tarihi: 19.08.2021 20:34 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 20:39

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

Bir dönem reyting rekorlarına imza atan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Selvi Çakır'a hayat veren Büşra Ayaydın beş sene önce tesettüre girdi. Bir Youtube programına katılan genç isim, tesettüre girme kararı ile ilgili açıklamalarda bulunurken hayatına dair merak edilenleri yanıtladı. Genç oyuncu Kurtlar Vadisi isimli dizide sevilen karakter Süleyman Çakır'ın kızını oynamış ve adını bu karakterle duyurmuştu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları...

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin oyuncularından Büşra Ayaydın 21 yaşında tesettüre girmesinin arkasında yatan gerçeği bir youtube programına anlattı. Dizideki Süleyman Çakır isimli karakterin kızını canlandıran genç isim "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını anlattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın programdaki itirafları...

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

Katıldığı bir Youtube programında genç isim tesettüre girme hikayesini şu ifadelerle anlattı...

"ARAFTA KALDIĞIMI FARK ETTİM"

21 yaşında tesettüre giren oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. "

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Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

"O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

Daha önce verdiği bir röportajda, "Tesettüre girmiş olman oyunculuğunu etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

"Dengede tutmaya çalışıyorum. Benim daha önce de belirli kurallarım vardı. Her teklifi, her projeyi kabul eden bir oyuncu değildim. Şimdi tabii bir de tesettür sorumluluğu girdi. Ama pişman değilim. Hür irademle verdiğim bir karar. Belki de hayatımda verdiğim en anlamlı karar. Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için, o ayrı. Ama bir de şöyle bir hakikat var; fani olan şeyler var, baki olan şeyler var."

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