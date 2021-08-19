Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın gözbebeğiydi! Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesini anlattı

Bir dönem reyting rekorlarına imza atan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Selvi Çakır'a hayat veren Büşra Ayaydın beş sene önce tesettüre girdi. Bir Youtube programına katılan genç isim, tesettüre girme kararı ile ilgili açıklamalarda bulunurken hayatına dair merak edilenleri yanıtladı. Genç oyuncu Kurtlar Vadisi isimli dizide sevilen karakter Süleyman Çakır'ın kızını oynamış ve adını bu karakterle duyurmuştu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları...