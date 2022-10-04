Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak’ın değişimi şoke etti!

Yayınlandığı döUfak adeta eridi. Aradan geçen yıllarda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak nemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti. 85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...