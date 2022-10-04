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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak'ın değişimi şoke etti!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 06:37

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak'ın değişimi şoke etti!

Yayınlandığı döUfak adeta eridi. Aradan geçen yıllarda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak nemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti. 85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak’ın değişimi şoke etti!

Aradan yıllar geçse de Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinin şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Kurtlar Vadisi'nin eğlenceli karakteri Güllü Erhan oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak’ın değişimi şoke etti!

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak’ın değişimi şoke etti!

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak’ın değişimi şoke etti!

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak’ın değişimi şoke etti!

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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