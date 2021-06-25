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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...
Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:03

Kurtlar Vadisi'nin Güllü ErhanErhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

Bir döneme damga vuran isimler popüler oldukları projelerden sonra ekranlara ara verince merak ediliyor, son halleri araştırılıyor. O isimlerden biri de Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak. Ünlü oyuncu Erhan Ufak, son haliyle sosyal medyada gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak duran Ufak'ın son hali merak edildi. Erhan, şimdilerde ekranlardan uzakta eşi ve çocuklarıyla keyifli bir yaşam sürdürüyor. İşte ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile göz önüne serdiği son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

Bir döneme damga vuran isimler popüler oldukları projelerden sonra ekranlara ara verince merak ediliyor, son halleri araştırılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

O isimlerden biri de Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak. Ünlü oyuncu Erhan Ufak, son haliyle sosyal medyada gündeme geldi.

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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

Dokuz sezon devam edip kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ekranları bıraktı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

Kurtlar Vadisi markasıyla anılan Güllü Erhan şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu oyuncu Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırmış olduğu Erhan Ufuk karakteriyle tanınmıştı. Karakterle efsaneleşen oyuncu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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