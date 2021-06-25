Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olay yarattı! Ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak görenleri şaşırttı...

Bir döneme damga vuran isimler popüler oldukları projelerden sonra ekranlara ara verince merak ediliyor, son halleri araştırılıyor. O isimlerden biri de Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak. Ünlü oyuncu Erhan Ufak, son haliyle sosyal medyada gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak duran Ufak'ın son hali merak edildi. Erhan, şimdilerde ekranlardan uzakta eşi ve çocuklarıyla keyifli bir yaşam sürdürüyor. İşte ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile göz önüne serdiği son hali...