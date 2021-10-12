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Giriş Tarihi: 12.10.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 17:16

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

Türk dizilerinin uzun soluklu yapımları arasında yer alan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun, son hali ile görenleri şaşkına çeviriyor. Şimdilerde kameralardan uzakta bir yaşam süren 47 yaşındaki ünlü oyuncu, kendisini doğaya ve çiftlik hayatına adadı. Sosyal medyadan ara ara paylaşımlar yapan Gürkan Uygun'un, son olarak özel hayatıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun'un da abisi gibi oyuncu olduğu öğrenildi. Hatta abi-kardeşin, aynı dizide rol aldığı belirtildi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un merak edilen oyuncu kardeşi...

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nde "Memati" karakteriyle hafızlara kazınan Gürkan Uygun'u kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

Gürkan Uygun'un kardeşi ile benzerliği herkesi şaşırttı.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

Teşkilat'ın Yıldırım'ı olarak şu sıralar ekranlarda boy gösteren Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi sona erdikten sonra peş peşe bir çok yapımda rol aldı.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

47 yaşındaki oyucunun 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un kim olduğunu ve iki kardeşin birbiriyle olan benzerliğini görenler ise bir hayli şaşkın.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

Kurtlar Vadisi: Gladio'da yapım asistanı, Çanakkale Yolun Sonu sinema filmi yapım ekibinde görev alan Volkan Uygun, efsane dizide Memati'nin gençliğini canlandırdı.

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