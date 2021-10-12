Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Gürkan Uygun ile kardeşi aynı dizidelermiş...

Türk dizilerinin uzun soluklu yapımları arasında yer alan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun, son hali ile görenleri şaşkına çeviriyor. Şimdilerde kameralardan uzakta bir yaşam süren 47 yaşındaki ünlü oyuncu, kendisini doğaya ve çiftlik hayatına adadı. Sosyal medyadan ara ara paylaşımlar yapan Gürkan Uygun'un, son olarak özel hayatıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun'un da abisi gibi oyuncu olduğu öğrenildi. Hatta abi-kardeşin, aynı dizide rol aldığı belirtildi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un merak edilen oyuncu kardeşi...