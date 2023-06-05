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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular
Giriş Tarihi: 05.06.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 07:17

İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'de sevenleriyle buluştu. Usta isim, 3 saate yakın sahnede kalarak tüm sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında başlayan yağmur ise İmparator'un hayranlarını durduramadı. Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti.

İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı.

İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

Konser öncesi gazetecilerle konuşan Tatlıses, "Kuruçeşme'de bu sezon ilk konserim, bundan şeref duyuyorum. Yeni çıkan şarkımı da ilk kez bu konserimde söyleyeceğim" dedi.

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İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

İlerleyen günlerde Almanya'da sevenleriyle bir araya geleceğini müjdeleyen imparator, yaz boyunca birçok yerde konserler vereceğinin mesajını verdi. Ünlü sanatçının sahneye çıkmasına dakikalar kala barkovizyonda yayınlanan kısa vtr'sinin ardından binlerce hayranı Tatlıses'i "İmparator" tezahüratlarıyla ayakta karşıladı.

İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

Konserini yeni single çalışması "Gözleri Bela Kız" ile başlatırken gece boyunca Tatlıses, klasikleri hep bir ağızdan söylendi. 'Mavi Mavi', 'Şemmame', 'Kara Üzüm' gibi kıpır kıpır türküleriyle Kuruçeşme seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses, 'Haydi Söyle', Bebeğim' gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Hayranlarının istek parçalarını da tek tek seslendiren imparator, Kuruçeşme seyircisini mest etti.

İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

Konser sırasında başlayan yağmur ise sanatçının hayranlarını durduramadı.

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