İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular

Konserini yeni single çalışması "Gözleri Bela Kız" ile başlatırken gece boyunca Tatlıses, klasikleri hep bir ağızdan söylendi. 'Mavi Mavi', 'Şemmame', 'Kara Üzüm' gibi kıpır kıpır türküleriyle Kuruçeşme seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses, 'Haydi Söyle', Bebeğim' gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Hayranlarının istek parçalarını da tek tek seslendiren imparator, Kuruçeşme seyircisini mest etti.