Giriş Tarihi: 05.06.2023 07:04
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
07:17
İbrahim Tatlıses sevgisi yağmur dinlemedi! İmparator için için sırılsıklam oldular
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'de sevenleriyle buluştu. Usta isim, 3 saate yakın sahnede kalarak tüm sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında başlayan yağmur ise İmparator'un hayranlarını durduramadı. Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti.