Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle üçüncü sezonuna zirvede başladı!

Kayı Obası'nda Papaz Gregor'la görüşen Osman Bey, Konstantinopolis'te olup bitenlerle ilgili bilgisi ile Gregor'u hayli şaşırttı. Papaz Gregor'dan kendisine itimat etmesini isteyen Osman Bey, bir süre obada misafir olacağını söyledi. Ardından Orhan'ın kırkı şerefine düzenlenen toyda Kayı Obası ahalisi bir araya geldi.

Alpleri ile birlikte Bitinya'ya gelen Turgut Bey, yaptığı baskınla esir edilen Alplerine karşılık Harmankaya Tekfuru Kosses'in kardeşi Mari'yi ele geçirdi. Kardeşinin kaçırıldığı haberini alan Kosses büyük şok yaşarken, Mari'yi kurtarmak için bir oyun kurdu. Bilecik Tekfuru Rogatus ise Papaz Gregor'un akıbetini öğrenmek üzere Osman Bey'i ziyaret etti. Osman Bey, Tekfur Rogatus'un bu ziyaretini Bizans içinde ikilik çıkarmak için kullandı.