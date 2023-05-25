Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Kuruluş Osman'da Alçiçek Hatun'un, İsmihan Sultan'ın askerlerinin elinden kurtulması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 127. Bölümünde

Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti. Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi.