Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
12:59
Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 127. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 127. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 reyting ve %20,20 izlenme payı, AB'de %5,12 reyting ve %15,12 20+ABC1 kategorisinde %6,43 reyting ve %16,64 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi olurken, ##HedefKızılElma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.