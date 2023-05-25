Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:59

Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 127. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 127. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 reyting ve %20,20 izlenme payı, AB'de %5,12 reyting ve %15,12 20+ABC1 kategorisinde %6,43 reyting ve %16,64 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi olurken, ##HedefKızılElma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Kuruluş Osman'da Alçiçek Hatun'un, İsmihan Sultan'ın askerlerinin elinden kurtulması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 127. Bölümünde

Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti. Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi.

Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Osman Bey, Köprühisar fethinin ardından durmayacağını, yeni hedefinin Bursa ile İznik arasındaki bağlantıyı koparmak ve Bizans'ın gücünü kırmak için Koyunhisar'ı fethetmek olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Gebe olduğu müjdesini Aktemur Bey'e vermek üzere yola çıkan Alçiçek Hatun, İsmihan Sultan'ın adamı Karavul ve askerleri tarafından pusuya düşürüldü.

Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Yaşanan arbede sonucunda ağır yaralanan Alçiçek Hatun, Karavul'un elinden kaçtı. Ormanda kaçarken askerleri farklı bir yöne göndermek için kanlı hırkasını ve ayak izlerini bırakıp derenin içinde nefesini tutarak saklandı.

Çarşambanın hakimi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında birinci!

Karavul ve askerler, izleri takip ederek Alçiçek'in peşinden gittiler ancak onu bulamadılar. Aktemur Bey, Alçiçek Hatun'u ağır yaralı halde buldu.

SON DAKİKA