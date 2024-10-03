Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
12:07
Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı!
'Kuruluş Osman', 165. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,57 reyting, %16,48 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,47 reyting %14,81 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Öte yandan 'Kuruluş Osman'ın sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemde yer aldı.