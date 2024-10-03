Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı!

Osman Bey düzenlediği divana uçların en büyük beyliklerinden olan Kızılçınaroğulları Bey'i Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun'u davet ederek zafer ve ganimet vaatleriyle onların biatlarını aldı. Bayhan Bey ve Begüm Hatun'u kendi safına çeken Osman Bey'in bu hamlesi Karesi Bey'i öfkelendirdi.

Kuruluş Osman 165. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle!