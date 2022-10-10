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Haberler Galeri Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 14:25

Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!

atv ekranlarında heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın, 4. Sezon ilk bölümünün yayınlanmasından sonra YouTube'da '6 Milyon abone' yi geçti.

Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!

Sezona reyting rekoru kırarak en iyi girişi yapan 'Kuruş Osman'ın, 99. bölümü YouTube'da 6 Milyon izlenerek trend videolar listesinde 1. sırada yer almayı başardı ve bir rekora daha imza attı.

Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!

6 MİLYON İZLENDİ, TREND LİSTESİNDE BİRİNCİ
Öte yandan 'Kuruluş Osman' 99. bölümü YouTube'da yalnızca iki günde 5 Milyon izlenerek, trend videolar listesinde 1. sırada yer alarak başka bir rekora daha imza attı.

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Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!

İZLEME SAYISI 3 MİLYARA YAKIN

'Kuruluş Osman' 6 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı.

Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!

YouTube'daki resmi kanalında 2 milyar 805 milyon 343 bin izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı!

Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.

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