Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!

Atv ekranlarında beş sezondur her çarşamba akşamı izleyici ile buluşan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Faruk Aran, Belgin Şimşek, Fatih Ayhan ve Murat Boncuk Avusturya Dornbirn'de 17. Kültür Fuarı'nda Avrupa'nın birçok noktasından gelen sevenleriyle buluştu.