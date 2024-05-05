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Haberler Galeri Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 13:47

Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncuları Faruk Aran, Belgin Şimşek, Fatih Ayhan ve Murat Boncuk Avusturya Dornbirn'de dizinin sevenleriyle buluştu.

Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!

Atv ekranlarında beş sezondur her çarşamba akşamı izleyici ile buluşan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Faruk Aran, Belgin Şimşek, Fatih Ayhan ve Murat Boncuk Avusturya Dornbirn'de 17. Kültür Fuarı'nda Avrupa'nın birçok noktasından gelen sevenleriyle buluştu.

Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!

Söyleşide konuşan Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik "Bizleri buraya davet eden Avrupa İslam Topluluğu'na teşekkür ederiz. Burada olmak ve sizlerle buluşmak çok güzel" dedi.

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Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!

Binlerce hayranı ile bir araya gelen başarılı oyuncular söyleşinin ardından fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!
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Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!
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