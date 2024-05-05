Kuruluş Osman’a Avusturya Dornbirn’de yoğun ilgi!

Atv ekranlarında beş sezondur her çarşamba akşamı izleyici ile buluşan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Faruk Aran, Belgin Şimşek, Fatih Ayhan ve Murat Boncuk Avusturya Dornbirn'de 17. Kültür Fuarı'nda Avrupa'nın birçok noktasından gelen sevenleriyle buluştu. Söyleşide konuşan Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik 'Bizleri buraya davet eden Avrupa İslam Topluluğu'na teşekkür ederiz. Burada olmak ve sizlerle buluşmak çok güzel' dedi. Binlerce hayranı ile bir araya gelen başarılı oyuncular söyleşinin ardından fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.