Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 11:40

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 68'inci bölümüyle 27 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

Osman Bey'in hedefi ittifakı dağıtmak

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

İmparator Gregor'u istiyor

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

Bala Hatun'un bebeğine ne olacak?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA