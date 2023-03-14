Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:55

Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Pusatlar İnegöl için kınından çıkıyor…

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 118'inci bölümüyle 15 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in hedefinde İnegöl varken, Nayman'ın hedefinde de Osman Bey'in en kıymetli mülkü vardır. Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar. O esnada Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir?